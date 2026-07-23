Maria Ilaria e quel 70 alla Maturità | Con il diploma posso scegliere il mio futuro mi iscrivo all' università

Una studentessa ha ottenuto 70 punti alla maturità e ha annunciato che si iscriverà all'università. Ha detto di aver apprezzato la sensazione di libertà che le ha dato il diploma, permettendole di fare scelte sul suo futuro e di migliorare i rapporti con le persone intorno a lei. La ragazza ha espresso soddisfazione per questa tappa e per le possibilità che si aprono ora davanti a lei.

«Di questa esperienza mi ha colpito il fatto che ho raggiunto questa libertà, che mi ha permesso di fare delle scelte future e di migliorare i rapporti con gli altri. La scuola mi ha dato la possibilità di migliorare sempre di più». C’è un po’ di fatica, ma tantissima soddisfazione, nelle parole di Maria Ilaria Tommasin. Per la giovane di Olmo di Creazzo (Vicenza), 26 anni, il 70 ottenuto il mese scorso all’esame di maturità rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato molto tempo prima. Nata con una disabilità conseguente a una grave prematurità, Maria Ilaria ha dovuto infatti affrontare fin da piccola interventi chirurgici, lunghi percorsi di riabilitazione e numerose sfide. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Il diploma che sembrava impossibile: la storia di Maria Ilaria è una lezione di vita per tutti

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