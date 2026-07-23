Mappe app e zone vietate | cosa sa fare davvero un robot aspirapolvere oggi

Notizia in breve

Un robot aspirapolvere oggi riconosce mappe, evita zone proibite e utilizza app per programmare le pulizie. Dieci anni fa, questi dispositivi erano imprecisi, si scontravano contro mobili, ripassavano le stesse aree e dimenticavano angoli. Ora, grazie a sensori e software avanzati, si muovono con maggiore efficienza, seguendo percorsi ottimizzati e ricordando le zone da evitare. La differenza si nota nelle funzionalità e nella precisione di pulizia rispetto al passato.