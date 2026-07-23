La CSA RAL di Avellino ha chiesto chiarimenti dopo il mancato rinnovo del contratto di un dipendente pubblico. La questione riguarda un dipendente che non ha visto prorogata la sua nomina, sollevando interrogativi sulla gestione delle assunzioni e delle proroghe all’interno dell’ente. La sigla sindacale ha richiesto spiegazioni ufficiali, senza commentare ulteriormente i motivi specifici della decisione o eventuali implicazioni legali. La vicenda resta aperta, in attesa di risposte formali.

Tempo di lettura: 4 minuti La sigla sindacale CSA RAL di Avellino interviene rispetto ad una vicenda di lavoro, che vede coinvolto un dipendente stimatissimo della Pubblica Amministrazione tale Lucio De Pascale, Funzionario-Istruttore Direttivo di Vigilanza a tempo indeterminato del Comune di Solofra, dove ha ricoperto dal 18 giugno 2018 al 31 maggio 2022 il ruolo Dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale di Solofra e dal 2 giugno 2022 al 12 aprile 2026 di Comandante e Responsabile di Area IV P.M. Solofra, nel ruolo di Funzionario a tempo indeterminato dello stesso Ente Locale, con proroga ed emissione dei vari Decreti Sindacali di nomina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Mancato rinnovo della nomina a un dipendente di PA, la CSA RAL di Avellino chiede chiarezza

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