Mamma vedova disoccupata e con depressione l'Asl mi nega l'esenzione ticket sanitario e non posso curarmi

Notizia in breve

Una donna di 55 anni di San Giorgio a Cremano ha denunciato di aver perso l'esenzione dal ticket sanitario, dopo essere rimasta vedova, disoccupata e affetta da depressione. Ha dichiarato di non poter più accedere alle cure mediche a causa della revoca dell'esenzione da parte dell'azienda sanitaria locale. La donna ha evidenziato di essere senza reddito e di trovarsi in condizioni di difficoltà per le esigenze di salute.