Mamma vedova disoccupata e con depressione l'Asl mi nega l'esenzione ticket sanitario e non posso curarmi
Una donna di 55 anni di San Giorgio a Cremano ha denunciato di aver perso l'esenzione dal ticket sanitario, dopo essere rimasta vedova, disoccupata e affetta da depressione. Ha dichiarato di non poter più accedere alle cure mediche a causa della revoca dell'esenzione da parte dell'azienda sanitaria locale. La donna ha evidenziato di essere senza reddito e di trovarsi in condizioni di difficoltà per le esigenze di salute.
La denuncia di una donna di 55 anni di San Giorgio a Cremano: "Vedova e disoccupata, mi hanno tolto l'esenzione del ticket sanitario. Ora non posso curarmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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