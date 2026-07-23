A New York, un giovane musulmano ha tentato di arrestare un politico locale. L’uomo si è presentato al municipio con l’intento di consegnare una richiesta di arresto contro il rappresentante. La polizia ha fermato il soggetto prima che potesse avvicinarsi all’edificio. Nessun altro è rimasto coinvolto. La scena si è svolta senza incidenti. La polizia ha confermato che l’individuo è stato preso in custodia per verifiche.

Roma, 23 lug – New York non è più la stessa da quando a City Hall siede il compagno Zohran Mamdani. Giovane, musulmano, barricadero e dichiaratamente socialista (targato Dsa, l’ala più a sinistra dei Democratici americani), il neosindaco della Grande Mela ha deciso di trasformare l’imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite del prossimo settembre in un potenziale campo di battaglia diplomatico. Il guanto di sfida. L’ultima trovata, che sta facendo tremare i palazzi del potere e infuriare la comunità ebraica, è arrivata direttamente dalle frequenze del podcast The Interview del New York Times. Alla domanda diretta sulla possibile presenza a Manhattan del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Mamdani non si è tenuto: “ Credo che Netanyahu debba stare all’Aia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Mamdami has a dream: arrestare Bibi

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