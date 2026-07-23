Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta dopo che l’uomo aveva aggredito la madre, episodio che si ripeteva da due anni. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti. L’indagine ha confermato le violenze protratte nel tempo e l’episodio di oggi.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Lecce, dove un uomo di 41 anni è stato fermato dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. L’operazione è stata condotta nella mattinata di martedì, quando la richiesta di aiuto è giunta al numero unico di emergenza, portando gli agenti a intervenire tempestivamente presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. I fatti in un'abitazione a Lecce L’intervento degli agenti La resistenza e il tentativo di aggressione L’arresto e le procedure successive I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Maltrattava la madre da due anni fino ad aggredirla per motivi economici a Lecce, fermato un 41enne

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