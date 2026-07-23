Arezzo, 23 luglio 2026 – Loro Ciuffenna si prepara a vivere una serata dedicata ai sapori, alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Sabato 26 luglio, a partire dalle ore 19.30, il centro storico ospiterà una nuova edizione di "Notti nel Borgo", la manifestazione enogastronomica che ogni anno anima le vie di uno dei borghi più belli d'Italia. L'evento offrirà ai visitatori un percorso tra le specialità della tradizione culinaria valdarnese e una selezione di vini del territorio, in un itinerario di degustazione pensato per valorizzare le produzioni locali e far vivere il borgo in un'atmosfera suggestiva. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo, che farà da cornice ai vicoli e alle piazze del centro storico, contribuendo a creare un clima di festa e di condivisione tra residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loro Ciuffenna, torna "Notti nel Borgo"

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