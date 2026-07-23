Al castello di Sarteano è andato in scena lo spettacolo teatrale “Lo Strascico - breve storia di una regina”. La rappresentazione, a cura della Compagnia degli Arrischianti con regia e drammaturgia di Gabriele Valentini, è in programma fino a domenica. La produzione ha trasformato il castello in un teatro temporaneo, proponendo una performance che si svolge all’interno delle sue strutture.

’Lo Strascico -breve storia di una regina’: il Castello di Sarteano si trasforma in luogo di teatro grazie allo spettacolo della Compagnia degli Arrischianti, con regia e drammaturgia di Gabriele Valentini. A partire da oggi fino a domenica, tutti i giorni a partire dalle 20:15, la Compagnia degli Arrischianti in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e con il Cantiere Internazionale d’Arte, travolgerà il Castello di Sarteano con uno spettacolo di Gabriele Valentini basato su una leggenda popolare del territorio. "Nessuno mente completamente. Nessuno dice il vero completamente. Ed è proprio in questa zona intermedia che nasce la leggenda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Lo Strascico’, teatro al Castello. In programma fino a domenica

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