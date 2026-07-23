Al 50 km dalla fine del Tour de France 2026, il leader si mantiene in testa con un vantaggio di 1 minuto e 20 secondi sugli inseguitori. La corsa prosegue con il gruppo principale che fatica a ridurre il distacco. La tappa di oggi si sta svolgendo con il corridore al comando che ha consolidato la sua posizione, mentre gli inseguitori cercano di recuperare terreno senza successo finora. La gara è in fase decisiva, con pochi chilometri ancora da percorrere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.05 50 km alla conclusione. 16.03 Non guadagna il gruppo inseguitore, che anzi si è portato a 1’20”. Il vincitore di tappa verrà probabilmente da uno dei quattordici corridori al comando. 16.00 La Francia non ha ancora conquistato una tappa in questo Tour e oggi potrebbe essere l’ultima vera occasione. Solo in due occasioni della Grand Boucle nessun transalpino ha conquistato una tappa, la prima volta nel 1926 e la seconda nel 1999. 15.57 Pedersen vince lo sprint intermedio, conquistando 25 punti e portando il suo vantaggio nei confronti di Philipsen a 32 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 14 al comando, difficile il rientro degli inseguitori

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