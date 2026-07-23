Un infermiere coinvolto in una lite al Fatebene è stato assolto. La corte ha stabilito che l’email inviata, indirizzata solo a persone preposte alla gestione della controversia, non costituisce diffamazione penalmente rilevante. La comunicazione, secondo i giudici, era funzionale alla gestione di un episodio lavorativo e non rientra nelle condotte diffamatorie.

Non si può configurare una " condotta diffamatoria penalmente rilevante ", perché l’email era stata inviata solo "a coloro che erano preposti a gestire la controversia", quindi era una "comunicazione funzionale alla gestione di un episodio lavorativo". Con queste motivazioni il Tribunale di Milano ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" un coordinatore degli infermieri del Fatebenefratelli che l’anno scorso era stato condannato dal giudice di pace al pagamento di 400 euro di multa e una provvisionale di 800 euro come anticipo sul risarcimento danni a un suo sottoposto per averlo diffamato. Una vicenda che affonda le radici nel 2020, passata anche davanti all’ufficio disciplinare dell’Asst e al Tribunale del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite al Fatebene, infermiere assolto: "Email interna, non fu diffamazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Apricena, il sindaco assolto dopo 7 anni: “Non fu diffamazione”Dopo sette anni di procedimento legale, il sindaco di Apricena è stato assolto dall’accusa di diffamazione.

All’assemblea di condominio: "Avvocato delle cause perse". Non fu diffamazione: assoltoUn proprietario di un condominio è stato assolto dall’accusa di diffamazione dopo aver chiamato l’avvocato del condominio “avvocato delle cause...