Il governo ha ben poco da festeggiare sulle liste d’attesa. Analizzando i dati contenuti nel documento pubblicato da Agenas, emerge che il bollettino riporta in realtà un quadro parziale del fenomeno, senza restituire appieno le difficoltà affrontate quotidianamente dai cittadini. I numeri “positivi” su cui si è concentrato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, non tengono conto delle numerose prestazioni non erogate dal Servizio sanitario nazionale. Come sottolineato da Marcello Crivellini, docente di analisi e organizzazione di sistemi sanitari al politecnico di Milano e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni, una quota rilevante delle prescrizioni va persa, poiché le persone, probabilmente sconfortate di fronte alle lunghe attese, decidono di rinunciare a esami e visite, o ricorrono al privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Liste d’attesa, perché i risultati “positivi” del governo considerano solo una parte delle prestazioni: “Monitorato solo il 3% dei Lea”

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