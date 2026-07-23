L’inglese con il Sole un solo mese per parlarlo bene

Un mese per migliorare le competenze in inglese, lingua fondamentale per lavoro, formazione, viaggi e relazioni internazionali. È sempre più richiesta come requisito nei colloqui di lavoro e utile per affrontare con sicurezza esperienze all’estero.

È la lingua del lavoro, della formazione, dei viaggi e delle relazioni internazionali. Sempre più spesso rappresenta il requisito che fa la differenza in un colloquio, permette di affrontare con maggiore sicurezza un’esperienza all’estero. Eppure, per molti italiani, parlare inglese con disinvoltura continua a essere una sfida. Nonostante anni di studio, la difficoltà più comune resta quella di trasformare le regole grammaticali in una conversazione reale. Il problema, spesso, non è la mancanza di nozioni, ma il modo in cui vengono apprese e memorizzate. È proprio da questa esigenza di rendere l’apprendimento più efficace e concreto che prende vita la nuova collana del Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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IL GENERALE parla INGLESE meglio della PREMIER

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