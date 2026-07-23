L’infarto? Colpa del vaccino! Il campionissimo italiano racconta tutto | sconvolgente

Da thesocialpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta italiano ha dichiarato che il suo infarto sarebbe stato causato dal vaccino. La sua testimonianza ha suscitato scalpore, senza che siano stati forniti dettagli clinici o evidenze scientifiche. L’atleta ha descritto il problema come un episodio improvviso, attribuendolo al vaccino senza ulteriori spiegazioni. La notizia ha generato reazioni contrastanti sui social e nei media, mentre le autorità sanitarie ribadiscono che i vaccini sono sicuri e approvati.

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