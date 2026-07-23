L’infarto? Colpa del vaccino! Il campionissimo italiano racconta tutto | sconvolgente
Un atleta italiano ha dichiarato che il suo infarto sarebbe stato causato dal vaccino. La sua testimonianza ha suscitato scalpore, senza che siano stati forniti dettagli clinici o evidenze scientifiche. L’atleta ha descritto il problema come un episodio improvviso, attribuendolo al vaccino senza ulteriori spiegazioni. La notizia ha generato reazioni contrastanti sui social e nei media, mentre le autorità sanitarie ribadiscono che i vaccini sono sicuri e approvati.
Ci sono successi sportivi che non appartengono soltanto alla storia di chi li conquista, ma diventano patrimonio di un intero Paese. Un oro olimpico è uno di quei momenti destinati a rimanere impressi nel tempo: mesi e anni di sacrifici racchiusi in pochi minuti di gara, tra tensione, fatica e la gioia di un traguardo raggiunto. Ma dietro una medaglia ci sono anche la vita quotidiana, le difficoltà, le paure e le sfide che arrivano lontano dai riflettori. Per un atleta abituato a convivere con la pressione della competizione, il passaggio alla normalità può essere complesso, soprattutto quando il destino mette davanti ostacoli imprevisti. A... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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