L’infarto? Colpa del vaccino! Il campionissimo italiano racconta tutto | sconvolgente

Notizia in breve

Un atleta italiano ha dichiarato che il suo infarto sarebbe stato causato dal vaccino. La sua testimonianza ha suscitato scalpore, senza che siano stati forniti dettagli clinici o evidenze scientifiche. L’atleta ha descritto il problema come un episodio improvviso, attribuendolo al vaccino senza ulteriori spiegazioni. La notizia ha generato reazioni contrastanti sui social e nei media, mentre le autorità sanitarie ribadiscono che i vaccini sono sicuri e approvati.