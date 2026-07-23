Il Leone, segno di Fuoco governato dal Sole, si distingue per energia, fierezza e grandiosità. La sua stagione si colloca nel cuore dell’estate. Tra i regali preferiti ci sono oggetti che rappresentano prestigio, come gioielli o accessori di lusso, e articoli che evidenziano il suo stile e personalità. Ama anche ricevere premi o esperienze che valorizzano il suo senso di regalità e la sua natura esibizionista.

Il Leone, il segno zodiacale dell'estate La stagione del Leone arriva nel cuore dell’estate: è un segno di Fuoco governato dal Sole, associato da sempre all'energia, alla fierezza e alla grandiosità. Il metallo portafortuna è ovviamente l’oro, simbolo di potere e regalità. Chi è nato sotto questo segno ha infatti un’alta opinione di sé, è sicuro e affascinante. È la persona che tutti guardano in una stanza e che brilla in posizioni di potere, o su un palcoscenico. Leale e orgoglioso: le caratteristiche del Leone Il Leone annovera tra i suoi pregi una lealtà incrollabile e una grande generosità: farebbe di tutto per le persone che ama. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leone: le caratteristiche del segno zodiacale e i regali che ama ricevere

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