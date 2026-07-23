L’Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistito
L’Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio assistito, diventando la terza regione italiana a farlo. La normativa stabilisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria. La legge è stata adottata dopo il via libera di Toscana e Sardegna.
Bologna, 23 luglio 2026 – Approvata in Emilia-Romagna la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. La proposta di legge di Avs, Pd, Civici e Movimento 5 Stelle a prima firma Paolo Trande (Avs) è passata in Assemblea con i voti i favorevoli di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle e quelli contrari di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega. L’obiettivo della norma è regolamentare l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili, garantendo equità di accesso e tempi compatibili con le condizioni fisiche dei richiedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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