Lo scontro sulla legge elettorale in commissione Affari Costituzionali al Senato si è concluso senza accordi. La discussione, durata tutta la giornata, non ha portato a modifiche o approvazioni della proposta. Ora, il confronto si sposterà sui tempi e si prevede una nuova riunione a settembre. La questione rimane aperta, senza avanzamenti concreti nel testo di legge.

Dalla prima mattina fino a cena, lo scontro sulla legge elettorale in commissione Affari Costituzionali al Senato si chiude con il vero capolavoro di giornata: un solenne nulla di fatto. Tra maggioranza e opposizione volavano le sedie sulla data entro la quale presentare gli emendamenti, disinnescate dalla tregua "salva-arredi" benedetta fuori verbale da Ignazio La Russa: non viene fissato nessun termine. In serata, poi, il presidente Andrea De Priamo (FdI) ha provato a rovinare i weekend lunghi ai colleghi proponendo audizioni da remoto anche di lunedì e venerdì. Risultato? Un classico compromesso: i tempi tecnici porteranno la scadenza naturale degli emendamenti a ridosso del 7 agosto, mentre il voto slitta a settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, stallo bis. Ora lo scontro è sui tempi. Resa dei conti a settembre

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