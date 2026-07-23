Durante la 61ª Biennale d’Arte di Venezia, tre artisti contemporanei sono stati ospitati in eventi collaterali. Leandro Erlich presenta le sue opere presso il Negozio Olivetti, Jan Fabre espone alla Scuola Grande di San Rocco e Maria Cristina Crespo in Riva San Biasio. Questi spazi sono stati scelti per le rispettive esposizioni, che si inseriscono nel programma parallelo alla mostra principale.

In occasione della 61 a edizione della Biennale d’Arte di Venezia, ad arricchire il nutrito calendario di Eventi Collaterali le opere di tre noti artisti contemporanei: Leandro Erlich al Negozio Olivetti, Jan Fabre alla Scuola Grande di San Rocco e Maria Cristina Crespo in Riva San Biasio. Istituita nel 1895, la Biennale d’Arte di Venezia è una delle più antiche e prestigiose manifestazioni di arte contemporanea al mondo, che ogni due anni compie la magia di mettere in dialogo quel secolare e straordinario museo a cielo aperto che è la Serenissima con le più interessanti avanguardie artistiche, nazionali ed internazionali. Ogni anno un tema... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Leandro Erlich, Jan Fabre e Maria Cristina Crespo: la Biennale «Collaterale»

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