le prime pagine di oggi

Oggi sono emerse nuove informazioni sulle indagini riguardanti la morte di Abderrahim Fakir, che coinvolgono testimoni e analisi di prove forensi. Nel frattempo, si è verificata una colluttazione tra rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia nel corso di una seduta al Senato. Parallelamente, è stato firmato un accordo sul nucleare tra due paesi, con dettagli ancora da definire.

Le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, la zuffa al Senato fra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, e l'accordo sul nucleare fra Stati Uniti e Arabia Saudita Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono la vicenda della morte di Abderrahim Fakir, con la diffusione di nuovi video che mostrano i momenti precedenti all’intervento della polizia e poi i tentativi di rianimarlo e con la polemica politica sulla manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Lepore per chiedere giustizia; altri si occupano della zuffa al Senato fra esponenti del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia dopo la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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