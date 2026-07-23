Le notizie del 23 luglio sulla crisi in Iran
Il 23 luglio, fonti iraniane riferiscono che due imbarcazioni di ricerca e soccorso sono state colpite durante gli attacchi notturni degli Stati Uniti. Nelle stesse ore, un dirigente statunitense ha dichiarato di valutare un'azione militare contro l'Iran mai vista prima. La situazione di tensione tra i due paesi si è intensificata nelle ultime settimane, con attacchi e dichiarazioni militari da entrambe le parti.
Trump: "Sto considerando un attacco all'Iran mai visto prima". Ancora attacchi Usa nella notte. Media Iraniani: "Colpite due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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