Le major di Hollywood hanno paura dei festival cinematografici?
Le principali case di produzione di Hollywood non partecipano alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, ad eccezione della Disney. La decisione deriva dalla volontà di evitare rischi finanziari legati a festival cinematografici, preferendo investimenti più sicuri. La presenza degli studios è diminuita negli ultimi anni, con alcune produzioni che hanno incontrato difficoltà a garantire ritorni certi. La scelta riflette un atteggiamento più cauto verso la partecipazione a eventi internazionali.
A esclusione della Disney, alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 non ci sono gli studios. Hollywood non vuole più rischiare per un ritorno non sempre garantito (vedi alla voce Joker: Folie à Deux). Ma se il cinema si rigenera, gli studi indipendenti sono diventati le nuove major su cui puntare per glamour e star. Non mancheranno i grandi film o le grandi star ma, dato di fatto, all'83esima Mostra del Cinema di Venezia sono pressoché assenti gli studi di Hollywood, così come manca il supporto delle grandi piattaforme streaming, a favore di un programma dominato da opere di registi indipendenti. Un dato, questo, che segue l'ultima edizione di Cannes, già abbastanza parca di brand. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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