Le principali case di produzione di Hollywood non partecipano alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, ad eccezione della Disney. La decisione deriva dalla volontà di evitare rischi finanziari legati a festival cinematografici, preferendo investimenti più sicuri. La presenza degli studios è diminuita negli ultimi anni, con alcune produzioni che hanno incontrato difficoltà a garantire ritorni certi. La scelta riflette un atteggiamento più cauto verso la partecipazione a eventi internazionali.

A esclusione della Disney, alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 non ci sono gli studios. Hollywood non vuole più rischiare per un ritorno non sempre garantito (vedi alla voce Joker: Folie à Deux). Ma se il cinema si rigenera, gli studi indipendenti sono diventati le nuove major su cui puntare per glamour e star. Non mancheranno i grandi film o le grandi star ma, dato di fatto, all'83esima Mostra del Cinema di Venezia sono pressoché assenti gli studi di Hollywood, così come manca il supporto delle grandi piattaforme streaming, a favore di un programma dominato da opere di registi indipendenti. Un dato, questo, che segue l'ultima edizione di Cannes, già abbastanza parca di brand. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le major di Hollywood hanno paura dei festival cinematografici?

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