Le ha chiesto di sposarlo Temptation Island arriva la proposta di matrimonio e lei…

Da caffeinamagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il programma, un partecipante ha fatto una proposta di matrimonio alla partner. La coppia, che aveva attraversato momenti di incertezza e discussioni, ha vissuto un episodio che ha sorpreso tutti. La proposta è avvenuta inaspettatamente, cambiando il corso del percorso e attirando l’attenzione sul loro rapporto. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando gli altri concorrenti e il pubblico senza parole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un percorso iniziato tra dubbi, immagini difficili da guardare e una distanza che sembrava ormai inevitabile. Poi, all’improvviso, un gesto capace di ribaltare tutto e di accendere i riflettori su una delle coppie rimaste finora più in disparte a Temptation Island. Ma la risposta non è affatto scontata. Nella puntata del 22 luglio, il viaggio nei sentimenti di Diamante e Bernadette ha fatto discutere il pubblico. Dopo sedici anni insieme, i due erano arrivati nel reality di Canale 5 con una domanda enorme sospesa sul loro futuro: il matrimonio, desiderato ma continuamente rimandato. Temptation Island, il momento che cambia tutto. Nei primi giorni nel villaggio, Diamante si è avvicinato alla single Martina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

le ha chiesto di sposarlo temptation island arriva la proposta di matrimonio e lei8230
© Caffeinamagazine.it - “Le ha chiesto di sposarlo”. Temptation Island, arriva la proposta di matrimonio e lei…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vecchi video di Sara di Temptation Island FANNO DISCUTERE

Video Vecchi video di Sara di Temptation Island FANNO DISCUTERE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ha chiesto di sposarlo”. Temptation Island, proposta di matrimonio in diretta: la reazione di lei

Proposta di matrimonio in arrivo a Temptation Island: le anticipazioniUna coppia di concorrenti riceverà una proposta di matrimonio nella prossima puntata di Temptation Island.

Temi più discussi: Iris si presenterà al falò nella sesta puntata di Temptation Island 2026? Tutte le anticipazioni; Temptation Island 2026, cos'è successo il 20 luglio: Sabrina rifiuta il falò; Anticipazioni Temptation Island puntata 13 luglio: la gelosia di Soraya, Cristian potrebbe volersi vendicare; Andrea e Iris si lasciano? L'indiscrezione sul falò di Temptation Island.

temptation island le ha chiesto diPagelle Temptation Island: Iris e Andrea escono insieme (5), la vendetta di Giovanni (6), Francesca e Danilo al capolinea (4)Cambiano completamente le carte in tavola nella sesta puntata di Temptation Island. Tra corteggiamenti sempre più espliciti, flirt a dir poco vendicativi e lieti fine inaspettati, le ... leggo.it

temptation island le ha chiesto diIris si presenterà al falò nella sesta puntata di Temptation Island 2026? Tutte le anticipazioniAndrea, che dopo un percorso decisamente movimentato, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata Iris. Ma lei, dopo aver visto video sempre più compromettenti, accetterà di presentarsi? iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web