La Regione ha avviato una ricognizione per quantificare i danni alle aziende agricole causati dalle perturbazioni di luglio. La richiesta di risorse nazionali è stata annunciata dall’assessore, che ha confermato l’attenzione alle ripercussioni sul settore. Sono in corso le verifiche sugli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni e sui terreni. La procedura mira a ottenere fondi statali per supportare le aziende colpite.

È già partita la ricognizione da parte della Regione sugli ingenti danni causati alle aziende e alle produzioni agricole dalle violente perturbazioni che hanno colpito l’ Emilia-Romagna a partire dalla metà di luglio. "Siamo e saremo, come sempre, al fianco degli agricoltori colpiti – assicura l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi –. Gli eventi di questi giorni, in particolare, tra grandinate di eccezionale intensità e trombe d’aria, hanno colpito duramente aziende e comparti produttivi strategici, soprattutto l’ortofrutta. Ed è per questo che abbiamo subito avviato, in stretto raccordo con le organizzazioni professionali, la ricognizione puntuale dei danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Mammi: "Ora risorse nazionali per le aziende agricole"

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