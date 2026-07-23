Emanuele Rao lascerà il Napoli e andrà al Pisa. A confermare la cessione, sono anche le parole in conferenza stampa del ds azzurro Manna, in cui apprezzava le qualità del calciatore, ma ravvisando la necessità di un prestito per esaltarle a pieno. Manna delinea il futuro di Rao: “Andrà in prestito”. Nella conferenza stampa di oggi, il ds del Napoli Giovanni Manna si è espresso sulle situazioni di diversi calciatori azzurri. Fra i tanti, il dirigente ha parlato anche di alcuni ragazzi più giovani, come Emanuele Rao. Reduce dall’ottimo prestito in Serie B con il Bari (seppur chiuso con la retrocessione del club), per lui ci sarà una nuova avventura per accumulare esperienza, come conferma il ds: “Rao è uno dei giovani più interessanti che l’anno scorso la Serie B ha messo in mostra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - “Lascerà il Napoli”, anche Manna lo ha confermato: è fatta per la cessione

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