L’Arsenal è disposto a pagare 100 milioni di euro per il trasferimento di Yan Diomande

L’Arsenal sarebbe disposto a pagare 100 milioni di euro per l’acquisto dell’ala dell’RB Lipsia Yan Diomande. La cifra richiesta dal club tedesco è stata confermata, ma al momento non ci sono offerte ufficiali dal PSG. La trattativa potrebbe quindi proseguire tra le parti senza coinvolgimenti di altri club.

Sito inglese: Yan Diomande in azione per la Costa d’Avorio contro la Germania ai Mondiali (Foto di Michael ReavesGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Arsenal potrebbe essere disposto a pagare la cifra richiesta di 100 milioni di euro per l’ala dell’RB Lipsia Yan Diomande poiché non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale dal PSG. Sebbene il nazionale della Costa d’Avorio abbia firmato un contratto con il PSG, sembra che l’accordo sia ancora ben lungi dall’essere concluso. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Questo secondo un rapporto del quotidiano tedesco Bild, secondo il quale l’Arsenal è tra i club ad esprimere la volontà di soddisfare anche la valutazione di 100 milioni di euro del Lipsia per Diomande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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