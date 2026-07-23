Landoni | Napoli contatti con un difensore della Juve

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto riferito, ci sono stati contatti tra il Napoli e un difensore della Juventus. L'informazione è stata fornita da un inviato nel ritiro della squadra azzurra. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore o sui termini dell’eventuale accordo. La trattativa sembra essere ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’operazione.

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