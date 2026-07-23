Landoni | Napoli contatti con un difensore della Juve
Secondo quanto riferito, ci sono stati contatti tra il Napoli e un difensore della Juventus. L'informazione è stata fornita da un inviato nel ritiro della squadra azzurra. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore o sui termini dell’eventuale accordo. La trattativa sembra essere ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’operazione.
Carlo Landoni, inviato nel ritiro azzurro, racconta le mosse di mercato per soddisfare Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli su Mario Gila, nuovi contatti con la Lazio: il difensore spinge per l’addioIl Napoli ha ripreso i contatti con la Lazio per il trasferimento del difensore Mario Gila, che avrebbe manifestato la volontà di lasciare la squadra...
Lucumì alla Juve: bianconeri sempre più in pressing, contatti col Bologna per il difensoreLa Juventus ha intensificato i contatti con il Bologna per il difensore centrale.
Argomenti più discussi: Argentina, Scaloni: Non confondiamo calcio e storia; Napoli, Landoni: Buongiorno ko, cosa succederà adesso…; Brignone: Non so se farò la prossima stagione, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto; Landoni: Napoli-Lukaku, nuovo scenario.
Lukaku può lasciare il Napoli. Favasuli è stato già bloccato. Lo scenarioAi microfoni di Sportmediaset il giornalista sportivo Carlo Landoni ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Il Napoli continua a programmare le prossime mosse di mercato, tra valutazioni sulle uscit ... areanapoli.it
Radio Napoli Centrale. . OGGI 15/07/2026 Napoli Allegriano, l'attesa è finita! Tutte le novità sul reale inizio della stagione partenopea. LIVE(Radio Napoli Centrale). ? In puntata oggi: ? Calciomercato Napoli ? Conferenza Max Allegri ? Nazionale e Mondiali facebook