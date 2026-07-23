Landoni | Napoli contatti con un difensore della Juve

Notizia in breve

Secondo quanto riferito, ci sono stati contatti tra il Napoli e un difensore della Juventus. L'informazione è stata fornita da un inviato nel ritiro della squadra azzurra. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore o sui termini dell’eventuale accordo. La trattativa sembra essere ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’operazione.