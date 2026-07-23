Un giovane residente a Terni è morto dopo un tuffo nel lago di Bolsena, nel territorio di Capodimonte, in provincia di Viterbo. La vittima ha perso la vita nelle acque del lago e sarà l’autopsia a determinare le cause del decesso. La polizia ha avviato indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.

Terni, 23 luglio 20226 – Sarà l' autopsia a fare luce sulle cause della morte di Justin Andres Asprilla Caicedo, il giovane residente a Terni deceduto nelle acque del lago di Bolsena, nel territorio di Capodimonte, in provincia di Viterbo. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 23 anni a settembre, lavorava in un locale e solo pochi giorni fa si era laureato all 'Accademia di Belle Arti Naba di Roma. La ricostruzione . Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato da un'imbarcazione ormeggiata vicino all' isola Bisentina intorno alle 12.40 senza più riemergere. Gli amici lo avrebbero recuperato e riportato a bordo, raggiungendo la riva per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tragedia di Justin, morto dopo un tuffo nel lago di Bolsena. L’autopsia

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