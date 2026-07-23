Doveva far svoltare il progetto per la linea ferroviaria Torino-Lione avanzando di 10-15 metri al giorno: in media fa 80 centimetri I lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione, conosciuta come TAV, sono ancora in una fase iniziale, con meno del 20 per cento dei due tunnel principali scavati. Erano iniziati nel 2001, ma dopo radicali cambi di progetto sono di fatto cominciati da capo nel 2017, nove anni fa. Dopo una lunga fase di lavori preparatori, era previsto che la velocità degli scavi aumentasse grazie all’opera di sette frese, dette talpe, enormi macchine usate per scavare questo tipo di tunnel. Al momento è attiva una sola talpa, da circa 10 mesi: doveva scavare 10-15 metri al giorno, ne ha fatti meno di 250 in quasi 300 giorni, con una media di circa 80 centimetri al giorno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La talpa meccanica che deve scavare il tunnel della TAV va molto piano

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II FOLLE PIANO con cui L'ITALIA potrebbe SCAVARE un TUNNEL sotto lo STRETTO

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