Un episodio recente ha visto un presidente di federazione chiamare un altro leader sportivo per influenzare una decisione disciplinare su un calciatore statunitense. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di atteggiamenti che mettono in discussione l’integrità delle competizioni sportive. La percezione generale si sta spostando: i risultati sul campo non sono più l’unico criterio di valutazione e si evidenziano criticità legate alla trasparenza e all’imparzialità del sistema.

Il caso Balogun, con Trump che chiama Infantino per cancellare la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, è solo la punta dell’iceberg. L’iceberg è – a guardarlo da lontanissimo – la perdita dell’innocenza sportiva: l’equità non è più tale, le fondamenta sono fragili, potrebbe crollare tutto. Lo sport, una volta di più, è una metafora di tutto il resto. Almeno nella lettura che ne fa Jonathan Liew sul Guardian. Il quale parte addirittura dalla gara di Formula 2 a Spa di domenica scorsa, come spunto. La partita che non finisce più. Senza entrare nel dettaglio, un pilota è stato squalificato tre ore dopo la fine della corsa per aver usato delle cuffie non regolamentari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La post-verità e la perdita dell’innocenza dello sport: ormai il risultato sul campo non è più il risultato

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