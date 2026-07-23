A Firenze, via dei Neri vede la chiusura di molti negozi storici, sostituiti da attività commerciali moderne come ristoranti e caffè. Dieci botteghe artigiane sono ancora aperte, resistendo ai cambiamenti. Negli ultimi anni, negozi di souvenir e locali di ristorazione hanno preso il posto di mesticherie e botteghe artigiane. La strada mantiene alcune attività tradizionali, ma molte altre hanno chiuso o si sono trasformate.

Negozi di souvenir al posto delle mesticherie, ristoranti al posto dei macellai, shake cafè al posto degli artigiani. Via de’ Neri, negli ultimi vent’anni, ha cambiato radicalmente volto, trasformandosi nella cosiddetta strada del mangificio, soprannominata Borgunto, dove orde di turisti divorano schiacciate, panini e tranci di pizza seduti sugli scalini a pochi passi da quei portoni dove resistono ancora pochi residenti di fronte all’avanzare degli airbnb. Così come resistono alcuni commercianti, poco meno di una decina. C’è un’insegna storica con scritto Acconciature, anacronistica e poetica. Dentro c’è Matteo, parrucchiere qui da 51 anni. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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© Video.corrierefiorentino.corriere.it - La Firenze che resiste: viaggio nel «mangificio» di via dei Neri, dove dieci botteghe non se ne vanno

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