la fiera di santo stefano raddoppia vimercate riscopre le radici tra sapori cultura e spettacoli

La Fiera di Santo Stefano si svolgerà su due giorni, con bancarelle e eventi che inizieranno già dalla domenica. La manifestazione include spettacoli e iniziative che richiamano le tradizioni e la cultura della Vimercate contadina, offrendo una rinnovata occasione di ritrovo e celebrazione.

La Fiera di Santo Stefano raddoppia. L’appuntamento più atteso dell’estate vimercatese si allunga: anche quest’anno bancarelle e festeggiamenti prenderanno il via già dalla domenica, regalando alla città una due giorni ricca di eventi che affondano le radici nella memoria e nella cultura della Vimercate contadina. Il 2 e 3 agosto le vie del centro storico si animeranno con un programma ricco di eventi tra tradizione religiosa, sapori tipici, spettacoli, arte e divertimento per i più piccoli, con l’organizzazione di Pro Loco e il patrocinio dell’amministrazione. Il sipario si alza domenica alle 10 con l’apertura degli stand e delle bancarelle nel cuore della città; in piazza Santo Stefano sarà subito possibile acquistare il tipico dolce “Maisagià” e gustare le prelibatezze dello stand gastronomico degli Alpini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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