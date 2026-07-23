la fanfara techno e il grande jazz

La settimana della musica dal vivo di Suoni Mobili continua con una performance che unisce la musica elettronica di una street band e il jazz degli anni Venti e Quaranta. Il festival, organizzato dall’associazione Musicamorfosi e diretto da Saul Beretta, si svolge in diverse location e vede la partecipazione di vari artisti. Promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, l’evento coinvolge pubblico e artisti in un programma che alterna generi e stili musicali.

Dall’energia di una street band al jazz anni Venti e Quaranta. Prosegue la settimana della musica dal vivo di Suoni Mobili, il festival itinerante ideato dall’associazione culturale Musicamorfosi, diretto da Saul Beretta e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. La manifestazione anima lungo tutta l’estate le serate della Brianza monzese e lecchese. Oggi alle 21.30 a Brugherio, in piazza Roma, sarà di scena la “fanfara urbana“ della Bandakadabra: la formazione torinese, di grande impatto scenico, ammicca allo ska e al rocksteady, che mescola con ritmi techno, dando vita con fiati e percussioni a uno show tutto da ballare. Nota e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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