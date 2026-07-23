La clamidia può danneggiare la fertilità?

Una donna di 28 anni ha riferito di aver cercato una gravidanza per un anno senza successo. Da un controllo è emerso che in passato ha avuto un’infezione da clamidia, rimasta asintomatica e ora guarita. La clamidia può causare danni alle tube di Falloppio e influenzare la fertilità, ma in questo caso non è stato specificato se ci siano complicazioni ancora presenti. La donna ha attualmente una diagnosi di infezione passata, senza indicazioni di danni permanenti.

Buongiorno, ho 28 anni e sto cercando una gravidanza da circa un anno senza però alcun esito positivo. Da un controllo approfondito è emerso che in passato devo aver avuto un’infezione da Clamidia del tutto asintomatica, ora guarita. Ho letto che un’infezione di questo tipo può danneggiare la fertilità: cosa dovrei fare per verificare che sia tutto a posto? La ringrazio * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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