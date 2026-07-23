A diciannove anni, Andrea Kimi Antonelli supera i rivali in una gara importante, dimostrando una superiorità netta. La sua performance ha portato alla vittoria, lasciando gli avversari indietro. La competizione si è svolta su una pista nota per le sfide tecniche, e Antonelli ha mantenuto il controllo dall'inizio alla fine. Nessuna controversia o incidente ha coinvolto il giovane pilota durante l'evento. La gara si è conclusa con la sua affermazione, mentre il pubblico ha applaudito la sua prestazione.

Ci sono ragazzi che a diciannove anni devono ancora decidere quale sarà il loro futuro. Andrea Kimi Antonelli, a diciannove anni, costringe gli altri a decidere quale campione ricordi. C'è un momento, in ogni sport dove il mezzo ha un suo peso specifico, in cui la tecnica smette di bastare. È quello in cui la macchina non è più in grado di dare tutte le risposte perché l'uomo è riuscito ad affrancarsi da essa. Ed è lì, in quell'esatto istante sospeso fra gli interrogativi degli sconfitti e l'isola che non c'è del talento, che scopriamo di essere di fronte ai fenomeni. Succede anche in Formula 1, dove il talento del pilota è sempre al lordo dell'auto, regno incontrastato delle gallerie del vento, delle simulazioni, dei millesimi e dell'AI applicata alle corse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kimi, Ayrton & C. Quando l'uomo sconfigge la macchina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli goes undercover at Signify

Notizie e thread social correlati

George Russell amaro: “La macchina va più nella direzione di Kimi. Io dovrò adattarmi…”Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026, George Russell ha commentato che la sua...

"La macchina è rotta, non è colpa mia": sul più bello la Mercedes di Kimi cede, i colloqui col murettoDurante il Gran Premio di Silverstone, la Mercedes di Kimi Antonelli si è improvvisamente spenta, interrompendo la sua corsa.

Si parla di: Kimi, Ayrton & C. Quando l'uomo sconfigge la macchina.

Spa, fra Ayrton, Schumi,KR7, Leclerc e KimiSi fa presto a dire Spa. Non c’è luogo della F1 che io abbia amato come leArdenne, teatro a breve di una nuova sfida. Intimamente, credo dipenda da trefattori. Anzi, da alcuni esseri umani che hanno a ... quotidiano.net

Antonelli a Montecarlo sulle orme di Ayrton: nel circuito dell'anima per inseguire il suo mitoGirare su quel circuito sarà un po’ come connettersi con lui. Se Ayrton Senna disse di aver sentito la presenza di Dio, di averlo visto, a Suzuka nel 1988, Kimi Antonelli avrà diritto di cercare ... gazzetta.it