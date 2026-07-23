Katy Perry ha aperto l’Isle of MTV Malta 2026 con un concerto che ha attirato numerosi spettatori. La popstar ha eseguito i suoi brani più noti, regalando un'esibizione energica nel centro di La Valletta. L’evento, considerato il più importante dell’estate sull’isola, ha visto la partecipazione di un vasto pubblico. Malta si conferma così come meta privilegiata per artisti internazionali, con questa manifestazione che richiama grandi nomi e grandi numeri.

LA VALLETTA (ITALPRESSMNA) – Malta si conferma meta ambita per le star internazionali, e l’Isle of MTV Malta 2026 ne è la prova. Recentemente, la celebre popstar Katy Perry ha incantato il pubblico con un grande concerto, sprigionando energia e talento nel cuore dell’isola durante l’evento musicale più atteso dell’estate. Katy Perry incanta Floriana con uno spettacolo imperdibile. Il 2026 segna il debutto di Perry a Malta, dove ha infiammato il palco de Il-Fosos, a Floriana, di fronte a decine di migliaia di fan entusiasti. Il concerto, durato ben 90 minuti, ha presentato una selezione dei suoi più grandi successi, tra cui brani iconici come “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Roar” e “Firework”, oltre al nuovo singolo “Watch It Burn”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Katy Perry conquista Malta con un debutto mozzafiato all’Isle of MTV.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Katy Perry torna con il nuovo singolo ‘Watch It Burn’Venerdì 26 giugno è uscito il nuovo singolo di Katy Perry, ‘Watch It Burn’, accompagnato da un videoclip.

Katy Perry, l’attesissimo ritorno con il nuovo singolo “Watch it burn”Katy Perry ha pubblicato il nuovo singolo «Watch It Burn» dopo mesi di attesa, accompagnato da un videoclip.

Katy Perry dazzles fans in spectacular Isle of MTV Malta debutVALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta continued to hit the headlines as international stars chose the island to perform, with global pop icon Katy Perry delivering a spectacular headline show at Isle of MT ... italpress.com

Isle of MTV Malta 2026, la protagonista è Katy Perry: Ho ritrovato il mio ruggitoKaty Perry è stata headliner di Isle of MTV Malta 2026, il festival gratuito più grande d’Europa, la sera del 22 luglio ... sorrisi.com