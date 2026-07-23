A 28 anni, il portiere Josep Martinez afferma di essere pronto a diventare il titolare dell’Inter, dopo aver trascorso due anni a imparare e migliorare. Ha parlato delle difficoltà vissute da 13enne, quando era nel ruolo di secondo portiere dietro Sommer, e ha citato Julio Cesar come modello. Martinez ha anche raccontato di aver maturato una crescita personale dopo un incidente, ritenendo che fosse destino il suo percorso verso questa opportunità.

Milano – Josep Martinez, a 28 anni è pronto a prendersi sulle spalle la maglia da titolare dell’Inter? “Certo. È da due anni che sono qua a imparare e migliorare per aspettare un’opportunità come quella che si presenta adesso. Non vedo l’ora che arrivi la prima di campionato per riassaporare il calcio ‘vero’”. Quanto è stata dura la vita da dodicesimo? “In spagnolo sarebbe il ’tredicesimo’ (sorride, ndr ). È dura sì, perché alla fine, come per tutti quelli che non hanno un buon minutaggio, se vuoi essere in una grande squadra devi lavorare e attendere l’occasione, come quelle che ho avuto io. Se non lo fai bene, non riesci a fare il passo successivo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Josep Martinez: “È stata dura la vita da 13esimo dietro Sommer. Il mio modello all’Inter? Julio Cesar. Dopo l’incidente sono cresciuto: era destino”

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