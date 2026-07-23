Jazz in cava stasera l’appuntamento L’omaggio alle voci di donna
Stasera alle 21.15 nell’area sopra il Palazzo Mediceo si terrà l’evento “Jazz in Cava Barghetti”. La serata è quasi sold out e sarà dedicata a un omaggio alle voci femminili del jazz. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge all’aperto. L’organizzazione ha confermato la presenza di musicisti e vocalist che si esibiranno dal vivo. La location, già nota per le sue serate musicali, ospiterà nuovamente un pubblico numeroso.
Si preannuncia un’altra serata da tutto esaurito per “Jazz in Cava Barghetti” stasera alle 21.15 nell’area sovrastante Palazzo mediceo. Si tratta del quarto appuntamento con questa nuova rassegna che sta raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico più numeroso, per l’idea di coniugare una location suggestiva con artisti del panorama nazionale e internazionale. La nuova serata vedrà esibirsi la cantante Michela Lombardi, tra l’altro tra i direttori artistici della rassegna, affiancata dalla stella del clarinetto jazz Nico Gori e accompagnata da Francesco Saporito al pianoforte, Matteo Anelli al contrabbasso e Vladimiro Carboni alla batteria. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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