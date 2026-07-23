Jazz in cava stasera l’appuntamento L’omaggio alle voci di donna

Notizia in breve

Stasera alle 21.15 nell’area sopra il Palazzo Mediceo si terrà l’evento “Jazz in Cava Barghetti”. La serata è quasi sold out e sarà dedicata a un omaggio alle voci femminili del jazz. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge all’aperto. L’organizzazione ha confermato la presenza di musicisti e vocalist che si esibiranno dal vivo. La location, già nota per le sue serate musicali, ospiterà nuovamente un pubblico numeroso.