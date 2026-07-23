Italia-Brasile ufficiale l’orario della semifinale di Nations League | programma tv streaming

L'incontro tra Italia e Brasile si giocherà come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. L’orario ufficiale della partita è stato comunicato e il match si svolgerà in una data ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione coinvolge le nazionali femminili di volley di entrambi i paesi, con le squadre che si preparano per la semifinale.

Prosegue il conto alla rovescia in vista della supersfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verdeoro si terrà sabato 25 luglio alle ore 10.00 italiane (saranno le 16.00 in Cina) all’East Asian Games Dome di Macao, con in palio un posto in Finale contro la vincente di Cina-Turchia. La formidabile corazzata tricolore guidata dal CT Julio Velasco, che detiene contemporaneamente il titolo olimpico e mondiale, va a caccia del tris nella VNL e spera di prendersi la rivincita quasi due mesi dopo la sconfitta rimediata in trasferta nella prima tappa della fase intercontinentale della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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