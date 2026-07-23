Il mercato degli integratori alimentari continua a espandersi, con un numero crescente di consumatori che si informa prima dell'acquisto. Sempre più persone leggono le etichette, verificano gli ingredienti e confrontano i prezzi. La scelta si basa su fattori come la composizione, la provenienza e le certificazioni di qualità. Tuttavia, non tutti i consumatori consultano approfonditamente le indicazioni o i rischi associati all’uso degli integratori. La tendenza mostra un interesse maggiore verso prodotti con indicazioni chiare e trasparenti.

Il mercato degli integratori alimentari è in continua crescita, ma da qualche anno a questa parte sta cambiando anche il profilo di chi li cerca e decide di acquistarli. Oggi, secondo i dati più recenti diffusi durante l'edizione 2026 di Cosmofarma, nel corso della relazione Integrazione 5.0: nuove abitudini e bisogni della popolazione, i consumatori non si accontentano più di prendere la prima confezione che trovano sullo scaffale: sono più informati, più esigenti rispetto al passato e sempre più attenti alla qualità di ciò che assumono. Secondo i dati presentati all'evento da Roberto Zenga di Zeta Health Solution, oggi sono quattro i criteri principali che guidano la scelta dei consumatori alla ricerca di integratori alimentari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori: cosa prendono in considerazione i consumatori prima di acquistarli

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Gli integratori salini servono se sudi

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