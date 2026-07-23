In Ungheria, le autorità hanno avviato azioni contro alcuni oppositori politici, mentre l'Unione Europea non ha commentato le recenti iniziative contro il premier. Il governo aveva promesso di riformare il sistema politico e allinearsi agli standard europei, ma le operazioni contro i dissidenti continuano. La situazione si sviluppa a tre mesi dall'inizio di queste misure, senza comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni europee sul comportamento del governo.

Aveva promesso di smantellare il «sistema Orbán» e di riportare l’Ungheria nel solco dello Stato di diritto europeo. A poco più di tre mesi dalla sua vittoria elettorale, però, Péter Magyar lo sta facendo con metodi chiaramente antidemocratici: sfruttando la sua larga maggioranza parlamentare, il nuovo premier sta di fatto neutralizzando Fidesz, il primo partito d’opposizione. Il tutto, ovviamente, nell’agghiacciante silenzio di Bruxelles, che per anni ha invece fatto della difesa dello Stato di diritto la propria principale arma contro Viktor Orbán.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Ungheria è caccia agli oppositori. Ma sul premier «amico» l’Ue tace

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