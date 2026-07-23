In un anno Alphabet la società che possiede Google ha quadruplicato i suoi profitti grazie all’intelligenza artificiale

Nel secondo trimestre di quest'anno, Alphabet, la società madre di Google, ha registrato un profitto di 112,1 miliardi di dollari, rispetto ai 28,2 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Rispetto al primo trimestre, i profitti sono quasi raddoppiati. La crescita dei profitti è attribuita principalmente all'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale. In un anno, i guadagni sono quadruplicati rispetto al secondo trimestre del 2025.

Nel secondo trimestre di quest’anno Alphabet, la società che possiede Google, ha quadruplicato i suoi profitti rispetto al secondo trimestre del 2025: sono passati da 28,2 a 112,1 miliardi di dollari in un anno, e rispetto al primo trimestre di quest’anno sono quasi raddoppiati. Alphabet ha dato il merito alla crescita dei ricavi derivante dai suoi servizi di intelligenza artificiale per le aziende, e in particolare all’aumento dell’82 per cento dei ricavi di Google Cloud. I risultati del secondo trimestre hanno nettamente battuto le attese degli analisti e degli investitori, che anzi da tempo si interrogano sulla capacità delle aziende... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Alphabet and Microsoft Climb; AI Spending Sends Meta Lower | Stock Movers

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