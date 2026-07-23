Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, il porto di Bari ha registrato circa 200.000 passeggeri in transito con le navi da crociera. Si tratta di un dato che supera le cifre degli anni precedenti e indica un incremento rispetto ai periodi analoghi. Le autorità portuali hanno comunicato che le proiezioni per il resto dell’anno sono favorevoli, prevedendo ulteriori aumenti nei numeri di crocieristi.

Quasi 200mila passeggeri passati per il porto di Bari con le navi da crociera dal primo gennaio al 30 giugno 2026. «Le proiezioni sono molto positive – sottolineano dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale - e ci spingono a affermare di poter raggiungere 600 mila passeggeri entro la fine dell’anno, ovvero le presenze che si registravano a livello pre-pandemico. È dal 2022, infatti, che il flusso registra aumenti sempre costanti, dalle 400mila fino ai 550 mila dello scorso anno». Numeri importanti per le crociere a Bari, il cui calendario quest’anno registra 206 attracchi in città contro i 200 dello scorso anno. Lo scorso anno, il 2025, i numeri dei flussi di turisti che arrivano in città con le grandi navi era già cresciuto del 19% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - In sei mesi 200mila crocieristi: un anno da record per il porto di Bari

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