In auto sotto la grandine? Galbiati Unasca a Tgcom24 | Mantenere sangue freddo e attivare tutti i dispositivi necessari

Notizia in breve

Durante una pioggia di grandine mentre si è in auto, è importante mantenere la calma. Cesare Galbiati, membro della segreteria nazionale di Unasca, ha spiegato che bisogna attivare tutti i dispositivi di sicurezza disponibili e cercare di mantenere il controllo del veicolo. Ha inoltre consigliato di evitare manovre brusche e di cercare un riparo sicuro, come un'area di sosta o un'area protetta, finché la grandine non si placa.