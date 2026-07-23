In auto sotto la grandine? Galbiati Unasca a Tgcom24 | Mantenere sangue freddo e attivare tutti i dispositivi necessari
Durante una pioggia di grandine mentre si è in auto, è importante mantenere la calma. Cesare Galbiati, membro della segreteria nazionale di Unasca, ha spiegato che bisogna attivare tutti i dispositivi di sicurezza disponibili e cercare di mantenere il controllo del veicolo. Ha inoltre consigliato di evitare manovre brusche e di cercare un riparo sicuro, come un'area di sosta o un'area protetta, finché la grandine non si placa.
Se la grandine ci sorprende mentre siamo alla guida, cosa fare? A Tgcom24 i consigli di Cesare Galbiati, componente della segreteria nazionale Autoscuole, presso Unasca, (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica). Suggerimenti pratici che vengono trattati anche in aula con gli aspiranti patentati, "perché è fondamentale il ruolo della docenza nell'affrontare anche queste situazioni di rischio sempre più frequenti", sottolinea l'esperto., Cosa deve fare un automobilista quando all'improvviso viene sorpreso da una grandinata?"La chiave della risposta sta proprio in quella locuzione avverbiale: 'all'improvviso', perché purtroppo la grandine non ci dà tante avvisaglie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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