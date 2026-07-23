Vi dice qualcosa il nome di Alessandro Ambrosio? No? Era il capotreno di 34 anni ammazzato a coltellate lo scorso gennaio alla stazione di Bologna. E di Marin Jelenic il nome lo ricordate? No, vero? È il croato di 36 anni, senza fissa dimora, che ha ucciso Ambrosio a coltellate per motivi abietti: probabilmente perché il capotreno aveva fatto il suo mestiere e qualche ora prima gli aveva chiesto il biglietto.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «vittimometro» di sinistra: il martire c’è solo se utile alla crociata contro lo Stato

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