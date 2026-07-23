Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi è di 0,181 € al kWh. Ieri, il minimo di 0,141 € si è registrato alle 13, mentre il massimo di 0,213 € alle 21.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 23 Luglio 2026 si attesta a 0,181 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (22 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,141 €kWh registrato alle ore 13 e un prezzo massimo di 0,213 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (13:00-14:00), mentre le fasce serali (19:00-22:00) hanno rappresentato il momento più costoso per i consumatori. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23072026 0,181 +0,011 22072026 0,170... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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