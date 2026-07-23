È stato firmato un accordo tra la regione Lombardia e la diocesi locale riguardo agli oratori. La Lombardia conta circa 2.300 oratori, mentre nella diocesi di Milano ce ne sono circa 937. L’intesa riguarda la gestione e il coordinamento di questi spazi dedicati ai giovani e alle comunità. La firma del patto mira a definire le modalità di collaborazione tra le istituzioni e le realtà ecclesiastiche coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’accordo.

Ogni oratorio un mondo. E di piccoli, grandi mondi ce ne sono tanti, tantissimi: 937, praticamente mille nella Diocesi di Milano e 2.300 se si calcola l’intera Lombardia.Insistere sulla loro importanza sociale è sempre utile, benché la gran parte dei genitori e dei nonni sappia per esperienza diretta quanto siano risolutivi questi campi nelle parrocchie per garantire ai ragazzi un’oasi di sport e cultura senza perdere di vista la cura dell’anima. È un riconoscimento economico importante quello che arriva dalla Regione attraverso il progetto «Giovani in rete 2026- 2027»: le risorse stanziate prevedono un contributo di 930 mila euro (con un incremento di 330. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "patto" sugli oratori tra Lombardia e Diocesi

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