Il Napoli è fermo sul mercato e siamo preoccupati per la difesa

I due volte del Napoli di Conte. L’esperienza di Conte al Napoli ha avuto due volti. Uno è stato quello della vittoria di uno scudetto, il 4° della storia del Napoli. Comunque possiamo dire di averlo vinto (per 1 punto sull’Inter) con una buona dose di fortuna (ricordarsi di Pedro Pè e di Orsolini). Lo scudetto è sempre lo scudetto e Conte sicuramente ha avuto il merito di averci preso da un decimo posto con squadra devastata e aver vinto al primo anno. Ma che ci sia stata propizia la dea bendata e che la squadra abbia giocato male non è importante perché rimane lo scudetto. Poi nel secondo anno, caratterizzato da una strage di infortuni di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli a Dimaro: Ci stiamo preparando. Tutto è pronto.

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Calcio Napoli, Manna fa il punto sul mercato: “Siamo tranquilli, se non esce nessuno non entra nessuno”Il direttore sportivo del Calcio Napoli ha dichiarato che la rosa è abbastanza ampia da non richiedere interventi sul mercato, a meno che non ci...

Temi più discussi: Napoli, mercato fermo: Zeballos, Dodo e Falcone aspettano, serve cedere gli esuberi; Omicidio a Napoli, fermo convalidato e carcere per il killer; Mauro: Inter in ritardo, servono due rinforzi. Milan, Amorim e Ramos sono un rischio perché...; Il mercato bloccato delle grandi in Serie A: tanti giocatori in vendita ma nessuno li vuole.

| Massimo Mauro alla @Gazzetta_it: Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo ch x.com

Napoli fermo, lista strapiena: in 5 a Dimaro sono già fuori, acquisti solo underOcchio alle liste. Il Napoli ha una rosa che mai è stata così folta e deve prima vendere non solo per motivi economici ma anche perché ad oggi non c'è spazio per nuovi acquisti Over, ovvero giocatori ... msn.com

Oggi si opera Buongiorno e potrebbe stare fuori più di 4 mesi: il piano del NapoliA un mese dall'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi, sullo stesso campo e contro lo stesso avversario, il Napoli di Allegri ha inaugurato la stagione con un'altra sconfitta con l'Arezzo. La ... corrieredellosport.it