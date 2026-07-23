Il Napoli è fermo sul mercato e siamo preoccupati per la difesa
Il Napoli si trova attualmente fermo sul mercato, con particolare preoccupazione per il reparto difensivo. La squadra, guidata da un allenatore con due stagioni sulla panchina, ha vinto uno scudetto durante il suo primo anno, segnando il quarto titolo nella storia del club. Tuttavia, non sono stati annunciati acquisti recenti o interventi sul settore difensivo, lasciando in sospeso le strategie future.
I due volte del Napoli di Conte. L’esperienza di Conte al Napoli ha avuto due volti. Uno è stato quello della vittoria di uno scudetto, il 4° della storia del Napoli. Comunque possiamo dire di averlo vinto (per 1 punto sull’Inter) con una buona dose di fortuna (ricordarsi di Pedro Pè e di Orsolini). Lo scudetto è sempre lo scudetto e Conte sicuramente ha avuto il merito di averci preso da un decimo posto con squadra devastata e aver vinto al primo anno. Ma che ci sia stata propizia la dea bendata e che la squadra abbia giocato male non è importante perché rimane lo scudetto. Poi nel secondo anno, caratterizzato da una strage di infortuni di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Napoli a Dimaro: Ci stiamo preparando. Tutto è pronto.
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Il Napoli è fermo sul mercato e siamo preoccupati per la difesa Con Conte si è rotto l'equilibrio societario. Calciatori strapagati per poterli portare subito in ritiro a Dimaro; ricchi contratti a calciatori di cui adesso diventa difficile sbarazzarsi. Di Cesare Gridelli facebook
| Massimo Mauro alla @Gazzetta_it: Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo ch x.com
Napoli fermo, lista strapiena: in 5 a Dimaro sono già fuori, acquisti solo underOcchio alle liste. Il Napoli ha una rosa che mai è stata così folta e deve prima vendere non solo per motivi economici ma anche perché ad oggi non c'è spazio per nuovi acquisti Over, ovvero giocatori ... msn.com
Oggi si opera Buongiorno e potrebbe stare fuori più di 4 mesi: il piano del NapoliA un mese dall'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi, sullo stesso campo e contro lo stesso avversario, il Napoli di Allegri ha inaugurato la stagione con un'altra sconfitta con l'Arezzo. La ... corrieredellosport.it