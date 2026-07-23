Il Maternal Wall bias ovvero perché per la madri lavorare è sempre più difficile

Da gravidanzaonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Maternal Wall bias si riferisce alle discriminazioni che colpiscono le donne in gravidanza, dopo il parto o potenzialmente future madri sul luogo di lavoro e in ambito accademico. Questo fenomeno si manifesta attraverso percezioni negative sulle capacità professionali di queste donne, portando a esclusioni o trattamenti differenziati. È un termine che descrive le barriere che le donne incontrano in relazione alla maternità, influenzando le opportunità di carriera e l'accesso a determinate posizioni.

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Quando le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e in ambiente accademico riguardano quelle donne che sono incinte, hanno appena avuto un bambino o sono giovani e potenzialmente potrebbero averlo, si parla di maternal wall bias e di maybe baby effect. È probabile che ad alcune questi nomi risultino sconosciuti, ma il fenomeno è noto a molte donne per esperienza personale diretta. Può infatti accadere che a un colloquio di lavoro venga chiesto se si vogliono figli, oppure che a parità o addirittura con anzianità e successi maggiori una promozione venga data a un uomo o a una donna senza figli rispetto a una madre lavoratrice. Ma il fenomeno non si esaurisce qui. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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