Quando le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e in ambiente accademico riguardano quelle donne che sono incinte, hanno appena avuto un bambino o sono giovani e potenzialmente potrebbero averlo, si parla di maternal wall bias e di maybe baby effect. È probabile che ad alcune questi nomi risultino sconosciuti, ma il fenomeno è noto a molte donne per esperienza personale diretta. Può infatti accadere che a un colloquio di lavoro venga chiesto se si vogliono figli, oppure che a parità o addirittura con anzianità e successi maggiori una promozione venga data a un uomo o a una donna senza figli rispetto a una madre lavoratrice. Ma il fenomeno non si esaurisce qui. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il Maternal Wall bias, ovvero perché per la madri lavorare è sempre più difficile

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