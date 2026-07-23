È stato presentato un nuovo modo di progettare gli interni del soggiorno, con particolare attenzione all’uso di gres effetto pietra in grande formato. Questa soluzione permette di creare ambienti dal carattere distintivo, combinando estetica e funzionalità. Il gres viene scelto per rivestimenti e pavimenti, contribuendo a definire uno stile unico e coerente. La proposta si rivolge a chi desidera personalizzare gli spazi abitativi con elementi di grande impatto visivo.

Il soggiorno rappresenta il cuore di ogni abitazione moderna, lo spazio principale in cui l’estetica incontra la quotidianità e dove si esprime in modo autentico la vera personalità di chi lo abita. Progettare un living d’autore oggi significa saper coniugare il fascino intramontabile degli elementi naturali con le elevate prestazioni richieste dalla dinamica vita contemporanea. In questo scenario, le lastre ceramiche di dimensioni generose si sono imposte come una delle scelte più sofisticate e apprezzate dai migliori progettisti d’interni di tutto il mondo. L’evoluzione tecnologica permette infatti di rivestire gli spazi riducendo al minimo la presenza delle fughe visibili, amplificando la percezione visiva e regalando un senso di continuità che trasforma una stanza comune in un ambiente monumentale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il living d’autore: come progettare interni dal carattere unico con il gres effetto pietra in grande formato

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Villa Bioclimatica dAutore: LArmonia del Vivere Sano

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