Il delitto di Garlasco arriva a Fregene | incontro con il giornalista Gianluca Zanella

Il delitto di Garlasco è stato al centro di un incontro con un giornalista a Fregene, che si è svolto nel fine settimana. L’evento si è tenuto nel weekend del 25 e 26 luglio e ha coinvolto diverse attività come teatro, letteratura, cronaca e musica, inserite nel programma di “Sere d’Estate 2026”. L’evento è stato gratuito e si è svolto nel cuore di Fregene, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale estiva.

Fregene, 23 luglio 2026 – Teatro, letteratura, cronaca e musica per vivere insieme le notti estive nel cuore di Fregene. Sabato 25 e domenica 26 luglio arriva “ Suoni d’Estate a Fregene ”, il doppio appuntamento gratuito inserito nel calendario di “Sere d’Estate 2026”. Le due serate si svolgeranno in piazza della Polisportiva, con inizio alle ore 21. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco Fregene-Maccarese, gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. Suoni d’Estate a Fregene, il programma di sabato 25 luglio. Il sipario si alzerà sabato 25 luglio alle 21 con “ Teatro, Parola e Rock ”, una serata costruita intorno all’incontro tra linguaggi artistici differenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Delitto di Garlasco: la nuova ricostruzione secondo i pm di Pavia

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