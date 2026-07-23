il 24 e 25 luglio torna a subbiano il janus fest

Notizia in breve

Il Janus Fest si terrà a Subbiano il 24 e 25 luglio. È un festival gratuito che si svolge da nove anni, offrendo due serate di musica, arte, cultura e socialità. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge vari artisti e partecipanti locali. L’evento è aperto a tutte le età e si svolge principalmente nelle piazze e negli spazi pubblici del comune. Non sono previsti eventi a pagamento o attività commerciali all’interno del festival.