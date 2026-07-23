Il 24 e 25 luglio torna a Subbiano il Janus Fest
Il Janus Fest si terrà a Subbiano il 24 e 25 luglio. È un festival gratuito che si svolge da nove anni, offrendo due serate di musica, arte, cultura e socialità. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge vari artisti e partecipanti locali. L’evento è aperto a tutte le età e si svolge principalmente nelle piazze e negli spazi pubblici del comune. Non sono previsti eventi a pagamento o attività commerciali all’interno del festival.
Arezzo, 23 luglio 2026 – , il festival a ingresso gratuito che da nove edizioni anima l’estate del paese con due serate dedicate a musica, arte, cultura e socialità. Un appuntamento nato dalla passione di un gruppo di giovani del territorio e cresciuto anno dopo anno fino a diventare un evento riconosciuto in tutta la provincia. Pietro Cioci, co-fondatore del Festival: “Organizzare un festival completamente gratuito in un paese di provincia rappresenta ogni anno una sfida complessa. Dietro a due giorni di eventi si nascondono mesi di lavoro, decine di volontari, il sostegno di sponsor, associazioni e attività locali, oltre alla volontà di continuare a credere in un progetto che punta a creare opportunità di aggregazione e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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